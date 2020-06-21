Врач назвал способ меньше есть
Меньше есть человеку может помочь восстановление вкусовых рецепторов, которое происходит при замене фастфуда на здоровую пищу. Об этом рассказал доктор медицинских наук Василий Генералов.
По его словам, при сбоях в работе рецепторов человек начинает есть все больше и больше, так как они отвечают за насыщение и получение удовольствия от еды.
«Современные продукты полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы», - пояснил Генералов в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что очистить рецепторы могут помочь продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба, а также зеленые салаты. После этого, добавил ученый, привычные вкусовые ощущения могут поменяться.
«Вы почувствуете, что обычный помидор или огурец тоже может быть сладким», - заметил он.
Генералов уточнил, что это происходит из-за того, что при частом употреблении кондитерских изделий чувствительность к сахару падает. После же очищения сахар начинает чувствоваться там, где, казалось бы, его не должно быть.