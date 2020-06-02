Стало известно, как будет выглядеть бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

В Центральной избирательной комиссии показали, как будет выглядеть бюллетень для голосования по поправкам к Конституции. Он будет содержать только один вопрос. Фотография бланка опубликована в Twitter Кремлевский пул РИА.

«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» - сформулирован вопрос.

Так будет выглядеть бюллетень для голосования по Конституции. Либо «да», либо «нет». pic.twitter.com/11IXQiIYgB Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020

Внизу расположены два квадрата с вариантами ответа «да» или «нет». В одном из них участник должен поставить галочку.

Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.