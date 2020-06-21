Опрос показал изменение отношения к медикам в России

В России 44% граждан стали больше уважать медицинских работников за время пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ.

Каждый пятый россиянин (18%) полагает, что отечественная система здравоохранения справилась с проблемой лучше, чем другие страны. О том, что она была не хуже чем в других странах, заявили 60% респондентов.

Среди врачей 32% заявили, что во время эпидемии стали с большим уважением относится к коллегам, пишут «Известия». Более половины медиков (54%) считают, что система здравоохранения в России сработала в ситуации с пандемией так же, как в других странах, 24% полагают, что лучше.