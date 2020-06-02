Названы примерные сроки начала вакцинации населения РФ от коронавируса

Массовая вакцинация населения России от коронавируса может начаться уже осенью этого года. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - сказал он в ходе брифинга.

При этом вице-премьер подчеркнул, что пока россиянам нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в России в настоящий момент составляет 423 741. Выздоровели 186 985 человек, скончались - 5 037.