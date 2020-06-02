Украинского военного задержали в Крыму

Пограничники в Крыму задержали украинского военного за нарушение госграницы России, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

В ФСБ также отметили, что у задержанного было обнаружено вещество, которое предположительно является наркотиком. Оно отправлено на экспертизу.

В сообщении сказано, что, по данным ФСБ, задержанным является военнослужащий ВС Украины Добринский Е.В.