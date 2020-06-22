Истребители ВКС РФ дважды за неделю поднимались для перехвата разведчиков
Нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.
© Фото: Минобороны России
За минувшую неделю у российских границ вели разведку 33 самолета-разведчика и 5 разведывательных БПЛА, следует из инфографики Минобороны, опубликованной в газете «Красная Звезда».
Истребители Воздушно-космических сил РФ дважды за неделю поднимались для перехвата разведчиков. Отмечается, что нарушения воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.