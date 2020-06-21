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Лицензия на колдовство: в Госдуме работают над урегулированием деятельности экстрасенсов

Даниил Левин
Анна Берестовая
23:38 21.06.2020
В настоящее время деятельность, преподносящаяся как магия и целительство, официально не считается профессиональной деятельностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: globallookpress

В Госдуме на этой неделе озаботились одним из давних и эффективных видов мошенничества, от которого ежегодно страдают сотни человек. Депутаты предложили ужесточить контроль за колдунами, целителями и шаманами.

В подмосковном городе Электросталь, центре тяжелого машиностроения, одна из главных знаменитостей – знахарка, никакого отношения к промышленности, конечно, не имеющая. На поток прямо в своей квартире Лидия Николаевна поставила проведение магических обрядов.

Одного сеанса недостаточно, точные ответы на жизненные вопросы можно получить только после целой серии. Пятьдесят тысяч рублей – оперативный курс исцеления. За тридцать – времени займет дольше. Особый потомственный дар, уверяет Лидия Николаевна, работает и, что называется, по удаленке. Очищающие ритуалы, оказывается, можно проводить онлайн. Главное, деньги – наличными прямо сейчас.

Лжецелители всегда находят слабые места у доверчивых клиентов, которые видят в них последнюю надежду. И шарлатаны, заявляющие о своих экстрасенсорных способностях, используют главное умение – внушение. Сын Татьяны Самохваловой в алкогольном беспамятстве крушил квартиру, поднимал руку и на мать. Долгие уговоры, медикаменты не помогали. Когда бежать от проблемы дальше было некуда – Татьяна решила обратиться за помощью к гадалке. Увидела объявление в газете о ясновидящей с загадочным именем Сильвана.

«Она мне обещала помочь! Постоянно говорила - мы поможем!», - рассказала Татьяна.

Пытаясь спасти сына, женщина по наставлению лжецелительницы ставила пузырек соли под его кровать, и обрызгивала спящего святой водой. Даже горсть земли клала на середину дороги – чтобы проблемы так же улетучились под колесами машин. В результате испарилась только приличная сумма – почти пятьдесят тысяч рублей. Андрей скончался от панкреатита.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России сегодня – около восьмисот тысяч экстрасенсов, колдунов и прочих чародеев. Чтобы пресечь работу тех, кто откровенно обманывает клиентов, депутаты Госдумы предлагают создать специальный реестр. В него должны войти специалисты, которые сдадут экзамен и докажут свои экстрасенсорные способности.

«Стандарт как минимум должен быть один. Человек, оказывающий медицинские услуги, должен иметь медицинское образование!», - заявил депутат Виктор Зубарев.

На этой неделе полицейские устроили обыск в колл-центре экстрасенсов. Мошенническая схема стара и давно известна: прямо с телеэкранов женщина, представляющаяся потомственной гадалкой, обещала разобраться со всеми проблемами. Обряд проводили сразу по телефону. Конечно, за деньги – причем, большие! Но и на этом работа, а точнее, обработка клиентов не заканчивалась. Экстрасенсы продолжали звонить, запугивать доверчивых людей и находить новые способы выкачивания денег.

Во многих странах – прежде всего азиатских – нетрадиционная медицина занимает совершенно такое же место, как и классическая. Например, в Китае, где составление гороскопов, лечение травами хоть и очень распространено, но заниматься всем этим можно только на официальном уровне. Целители, знатоки растений обязаны пройти обучение, получить соответствующий диплом и лицензию на работу.

«Все кто работает с травами – на особом контроле у Министерства здравоохранения. Если кого-то из нас заподозрят в продаже травяного сбора без рецепта, из-под полы – карьере конец. К нам приезжают туристы из России, рассказывают, что у вас такое возможно. В Китае это немыслимо. После такого позора ты, как специалист, уже не существуешь. У тебя отберут лицензию и могут посадить в тюрьму», - объяснил ведущий специалист центра народной медицины Китая Джан Джан Цзян.

Сейчас главный вопрос – кто у представителей российской нетрадиционной медицины будет принимать экзамены. Какие критерии, нормативы должны быть во время тестирования экстрасенсов.

Над новым законопроектом трудится рабочая группа депутатов. Обязательно будет учитываться успешный опыт других государств. В России планируется не только активнее выявлять лжецелителей, но и в целом пересмотреть отношение к этой сфере. После лицензирования все услуги экстрасенсов должны быть понятны клиентам, а – главное – безопасны для них. Пока юристы рекомендуют не обращаться к специалистам с сомнительной репутацией

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