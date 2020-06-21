Астронавт с борта МКС сфотографировал тень на Земле от солнечного затмения

Американский астронавт Кристофер Кэссиди с борта Международной космической станции сфотографировал тень на Земле от редчайшего солнечного затмения. Снимки он опубликовал у себя в Twitter.

«Суперкрутой вид на кольцеобразное солнечное затмение, которое проходило по правому борту, когда мы летали над Китаем этим утром», – рассказал астронавт.

В нескольких регионах России сегодня, 21 июня, можно было увидеть редкое кольцеобразное затмение Солнца. Как отметили ученые, еще раз в XXI веке это явление выпадет на один день лишь в 2039 году.

Также затмение в максимальной фазе 0,994 можно было увидеть в 09:40 МСК на территории Африки, Азии, Китая и акватории Тихого океана.