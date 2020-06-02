Шойгу: к участию в параде Победы допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19

Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам», - сказал министр.

По словам министра, парады пройдут 24 июня они пройдут в 9 городах-героях и 19-ти городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных Сил.

В них будут участвовать 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.

Приглашены парадные расчеты 19-ти иностранных государств.

Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов.

Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ- 31К.