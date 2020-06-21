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В Москве на Крымской набережной стартовала акция «Линия памяти»

Роман Захаров
22:56 21.06.2020
Участники мероприятия зажгут свечи на 1418 инсталляциях, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны.
В Москве на Крымской набережной стартовала акция «Линия памяти»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве на Крымской набережной стартовала акция «Линия памяти». Там, в парке «Музеон», собрались волонтеры, которые готовятся зажечь свечи у памятных дат Великой Отечественной войны.

Первую свечу около даты 22 июня 1941 года зажгли глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов и руководитель московского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Согласно задумке, в итоге будет создана линия из 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день ВОВ и представляет из себя подиум с надписью и установленной на нем свечой. Все свечи будут гореть до 23.59 понедельника, 22 июня.

Как отметил Кибовский, акция проходит в Москве уже не первый год. По его словам, любой желающий может найти памятную дату для своей семьи.

«Я всегда ставлю свечу на 14 января 1944 года, в этот день сержант разведки 218 стрелкового полка Руслан Николаевич Кибовский пал смертью храбрых. Для меня и моей семьи эта дата очень важна. И такая дата есть у каждой семьи», - объяснил он.

Екатерина Драгунова, в свою очередь, рассказала, что место для этой акции выбрано не случайно. Ведь, по ее словам, в 1941 году в ночь с 21 на 22 июня в Москве проходили выпускные вечера. Выпускники гуляли по парку, но в 4 утра была объявлена война.

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России и стран бывшего Советского Союза – начало Великой Отечественной войны (1941-1945). В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом Германии и стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе этого противостояния составили почти 27 миллионов человек.

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