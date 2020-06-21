Партия президента Вучича одерживает победу на выборах в парламент Сербии

Сербская прогрессивная партия президента страны Александра Вучича побеждает на выборах в парламент с 63,4% поддержки. Такие данные показывает exit poll «Центра за свободные выборы и демократию» (CeSID).

«СПП получает 63,4% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,3%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича - 3,9%», - говорится в официальном сообщении.

На данный момент обработано 47,3% анкет.

Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов в парламент страны, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные власти.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии. Лидер РФ подтвердил готовность совершить визит в Белград осенью текущего года.