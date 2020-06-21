Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех

Число погибших в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева возросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

«По состоянию на 20:00 по местному времени (совпадает с МСК) на месте ЧП обнаружили троих пострадавших», — сказано в официальном сообщении ГСЧС страны в соцсетях.

Также спасателям удалось спасти из-под завалов три человека, еще 23 человека были эвакуированы. В настоящее время на месте разрушения проводятся работы по стабилизации конструкции здания.

Напомним, в воскресенье утром, 21 июня, в одном из многоэтажных домов украинской столицы прогремел взрыв, было разрушено несколько этажей. В Госслужбе по ЧС сообщали о том, что под завалами нашли двух погибших. Правоохранительные органы уже завели по данному факту уголовное дело