Шойгу: главный храм ВС РФ откроют 22 июня, в День памяти и скорби
Главный храм Вооруженных сил и «Дорога памяти» – это посвящение Великой Победе, заявил министр обороны РФ.
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В День памяти и скорби будут торжественно открыты Главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по «Дороге памяти», увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь», - подчеркнул Шойгу.
Он также отметил, что в ходе совещания будут обсуждаться ход подготовки к открытию и меры безопасности.