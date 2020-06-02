Шойгу: главный храм ВС РФ откроют 22 июня, в День памяти и скорби

В День памяти и скорби будут торжественно открыты Главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по «Дороге памяти», увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь», - подчеркнул Шойгу.

Он также отметил, что в ходе совещания будут обсуждаться ход подготовки к открытию и меры безопасности.