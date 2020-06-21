СМИ: три человека получили смертельные ранения во время нападения в Рединге

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате нападения с ножом в парке английского Рединга. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока не обнародовано, о трех погибших говорят пользователи соцсетей. Полиция пока не подтвердила эти данные.

В субботу 20 июня в городском парке Ридинга неизвестный с ножом напал на прохожих. Полицейские задержали злоумышленника, территория парка оцеплена, жителей города и туристов просят не покидать жилища. По предварительной информации, произошедшее признали терактом.