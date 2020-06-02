В Кремле заявили, что «остатки» пандемии не скажутся на явке при голосовании по Конституции

«Остатки» пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по поправкам к Конституции. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение было принято, дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом. И мы констатируем, как уже говорили, что ситуация эпидемиологическая постепенно улучшается», - заявил представитель Путина.

Он выразил надежду, что еще через два карантинных периода, то есть через четыре недели, обстановка в стране станет еще лучше.

«Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», - сказал Песков.

Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Для проведения безопасных выборов Роспотребнадзор подготовил рекомендации: члены участковых комиссий должны быть в масках и перчатках.