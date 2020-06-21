В Госдуме призвали Грузию возобновить полноценные отношения с Россией

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что восстановление полноценных отношений со странами-соседями, главным образом с Россией, позволит Грузии преодолеть кризис.

«Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия», - подчеркнул Гаврилов.

Он также отметил, что пена «антироссийской истерии» исчезнет в ближайшее время и выразил уверенность в том, что будущее - за восстановлением отношений и единством народов России и Грузии.

Напомним, ранее в Тбилиси состоялась акция, приуроченная к годовщине антироссийских митингов. Акции протеста, которые переросли в штурм парламента и разгон митингующих спецназом, прошли в столице Грузии в 2019 году после того, как депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассоциации православия Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал действия бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в 2008 году. Говоря об охлаждении отношений России с Грузией, российский лидер заявил, что власти этой страны просто «отпрыгнули в сторону» от Москвы.