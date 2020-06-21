Борьба со здравым смыслом: что на самом деле представляют из себя митинги «против расизма»

Раньше это назвали бы вандализмом, а теперь - торжеством справедливости. Снос монументов в Америке, Бельгии, Британии и Австралии: всех когда-то почетных граждан или героев войны заклеймили работорговцами или расистами.

Самосуд над памятниками жестко остановили только во Франции. После того как на скульптуре бывшего президента, основателя Пятой Республики Де Голля, появилась надпись «работорговец», в дело вмешался Макрон.

«Франция не собирается вычеркивать из своей истории какие-либо имена, а также сносить памятники. Организаторы и участники этой подрывной кампании - это лица, действующие в интересах замкнутых этнических общин, которые стремятся использовать борьбу с расизмом в своих целях», - прокомментировал французский лидер.

Позиция Макрона - смелый шаг. Французский президент пошел против политкорректного течения, захватившего весь мир. Но, по-сути, он просто честно назвал вещи своими именами. Другие предпочитают не замечать погромы, списывая все происходящее на то, что погромщики якобы борются за свои права. Хотя процессы которые сейчас обозначились - гораздо глубже и страшнее.

«Я думаю, что общая система мирового правительства находится в кризисе. Все это имеет общей задачей - разрушение. Джордж Флойд или же его французские эквиваленты, например, Адама Траоре, все они мобилизованы сейчас, чтобы уничтожить все то, что осталось от французской культуры и традиции путем обвинения французов и созданием всеобщего хаоса. Стараются сейчас разжечь войну между французами-христианами и эмигрантами арабами. Это сейчас их основная цель, но, надеюсь, что этому не бывать, так как это будет трагедией для всей Европы», - говорит политолог Эммануэль Леро.

Макрон на этой неделе отправился с визитом в Лондон, где с начала июня протестующие атакуют памятник Уинстону Черчиллю. Его даже пришлось закрыть от вандалов, поместив в деревянный короб. Лишь к прибытию Макрона памятник решили освободить.

Неизвестно, сколько бы простоял в замурованном виде монумент Черчиллю, если бы не визит французского президента. Британское руководство, видимо, не придумало, как объяснить, что в мирное время приходится спасать собственную историю. Британия, в отличие от Франции, согласилась рассмотреть снос десятков скульптур. По сути, отредактировать сотни лет истории Королевства.

В списке на снос - адмирал Нельсон, капитаны Кук и Дрейк, и это не предел. Новейшая политкорректность требует жертв, а полицейский произвол или расизм тут уже не при чем. Война с памятниками - крайность, которая засасывает, как болото.

В зоне риска и монумент королеве детективов Агате Кристи - автору книги «Десять негритят». Кампания по якобы борьбе с расизмом похожа на бульдозер, который уничтожает без разбора все вокруг.

Самое удивительное, что во многих случаях редактирование истории проходит добровольно: в головах у многих включилась самоцензура. Например, на этой неделе в банке Англии объявили, что уберут со стен портреты своих бывших управляющих, которые так или иначе были задействованы в работорговле. Затем Англиканская церковь принесла официальные извинения за владения сахарными плантациями. Но и этого мало.

На этом фоне всеобщего искупления у протестующих появилась новая идея. В США белые люди принялись целовать ботинки цветным согражданам. По их мнению, таким образом они искупают вину за годы рабства, к которому, к слову, не имеют никакого отношения ни те, ни другие.

И похоже это цунами внезапного «прозрения» и самоуничижения уже не остановить. А протестное движение тем временем не только набирает силу и расширяет сферы приложения своих усилий: наступил момент, когда можно снести не только бронзовые памятники, но и культурные.

Классика Голливуда - мультфильм про слоненка с большими ушами по имени Дамбо. Герои картины, милые вороны, как выяснилось, поют и ведут себя, как афроамериканцы: любят джаз, шляпки. А еще они черного цвета. Кто-то сразу разглядел в этом издевательство.

Впрочем, сейчас даже любой намек, например, пухлые губы у рыб в мультфильме «Русалочка», которые внешне кому то напоминают афроамериканские, - повод для цензуры и крика о дискриминации.

Расизм ищут и находят повсюду. Знаменитые соусы «Тетушка Джемайма» -130 лет истории бренда. Но, оказывается, это воспевание рабства. Тетушка ведь предстает в образе черной прислуги в богатом доме белых. В компании сразу повинились и обещали убрать столь страшную «дискриминацию».

После «Тетушки Джемаймы» активисты движения взялись за дядюшку «Анкл Бенса», узрев в этикетке с чернокожим джентльменом расизм и потребительское отношение.

Актриса Анна Нетребко в образе эфиопской принцессы Аиды вызвала гнев. В социальных сетях началась травля певицы и театра «Метрополитен». И поскольку сейчас с протестующими предпочитают не спорить и не связываться, в театре уже пообещали удалить со своего сайта запись этой оперы.

«Талант Анны Нетребко идеально подходит для раскрытия образа Аиды. Это настолько удачная опера, что она даже не подлежит критике. Борцы, которые отстаивают расовые позиции, ведут себя невежественно и не образовано. Я бы посоветовал им почитать книги. Потворство толпе юнцов, молодежи, которая не видела жизни - не даст хороший результатов», - уверен дирижер Сергей Проскурин.

Эта неадекватная кампания докатилась и до праздников. В Нидерландах у Санта Клауса есть помощник - Черный Пит. Этот персонаж получил свое прозвище, потому, что спускается к детям с подарками по дымовой трубе и вечно измазан в саже. Но и в этой работе усмотрели угнетение и посчитали, что Санта Клаус должен сам приносить подарки, а Черный Пит - ему не прислуга.

А в Риге недавно обнаружили мороженое с привкусом расизма. Ведь оно сделано из черной смородины и называется «темное». А значит, нужно срочно убрать продукт из продажи и сменить название.

Название страны Черногория по-английски и по-итальянски звучит одинаково - Монтенегро. Итальянские политики не скрывают сарказма и в шутку задаются вопросом: может, борцы за равноправие потребуют теперь и целую страну переименовать?

«Друзья, может быть хватит?! Призываю прекратить политкорректный идиотизм, если "борцы с расизмом" будут продолжать в том же духе, то им придется переименовать Монтенегро, запретить некоторые виды вин, сигар и кондитерских изделий, в чьих названиях тоже есть "неправильный" черный цвет», - заявил экс-министр внутренних дел Маттео Сальвини.

В этом новом мире крайностей тот же Майкл Джексон, борец за равенство, хоть и посмертно, но тоже может оказаться расистом. Ведь он осветлял кожу менял форму носа на европеоидную, а значит, по нынешним меркам, встал на сторону угнетателей. Вот так в наше время можно легко довести до абсурда даже такую важную идею как равенство. Оказалось, что от призывов к справедливости до безумия - всего один шаг.