Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению безопасного голосования по поправкам к Конституции

При подготовке и проведении голосования по поправкам к Конституции члены участковых комиссий должны быть в масках и перчатках. Такие рекомендации из-за распространения коронавируса дал Роспотребнадзор.

Сотрудники, которые будут работать в помещениях для граждан с подозрениями на температуру или с симптомами ОРВИ, должны быть снабжены дополнительными средствами защиты - комбинезонами или одноразовыми халатами, очками, респираторами, латексными перчатками, бахилами и дополнительным количеством масок.

«Наблюдателям и представителям СМИ, прибывающим на участок для голосования, наряду с необходимыми документами необходимо иметь при себе достаточное количество одноразовых масок и перчаток, антисептических средств для регулярной дезинфекции рук, запаса питьевой воды и одноразовой посуды для приема воды каждые 15 минут», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что голосующим запрещается употребление пищи и напитков в местах проведения голосования.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июня, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.