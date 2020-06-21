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Кадыров анонсировал третий этап снятия ограничений по коронавирусу в Чечне

Виктория Ивашечкина
21:47 21.06.2020
В республике также отменяется пропускной режим, действующий в течение нескольких месяцев.
Кадыров анонсировал третий этап снятия ограничений по коронавирусу в Чечне
© Фото: Pixabay

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о начале третьего этапа снятия ограничений в республике с понедельника, 22 июня. Ранее они были введены из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона.

Ранее, 16 июня, Кадыров подчеркнул, что после 20 июня в Чечне отменят до 90% ограничений по коронавирусу. Политик анонсировал открытие кафе, ресторанов на улице и детских площадок.

«Третий этап снятия ограничений Рамзан Кадыров объявил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Пропускной режим отменяется, можно свободно передвигаться по республике» - объявил телеканал «Грозный».

Напомним, чеченские власти с 5 апреля закрыли границы региона для въезда и выезда, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок. Также было введено ограничение на передвижение по республике с 20.00 до 8.00.

Ранее сообщалось, что на Алтае сняли ограничения на работу уличных кафе и туристических объектов с медлицензией. При этом в республике продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим.

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