Электричка сбила двоих детей в Подмосковье

Двое детей попали под поезд в Московской области. Один из ни погиб, второй пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Трагедия произошла в районе станции «Расторгуево». Электропоезд Москва - Ожерелье сбил двоих несовершеннолетних. Мальчик 2008 года рождения умер, девочка 2007 года рождения доставлена в областную ГКБ.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.