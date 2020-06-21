Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала, в котором он исполнил главную роль

Российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве 8 июня, вырежут из нового сериала «Вампиры средней полосы». Об этом рассказал его коллега по проекту актер Дмитрий Лысенков.

Он подчеркнул, что продюсеры картины приняли решение доснять ее и утвердить на ту роль, которую исполнял Ефремов, другого артиста.

«Надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», — рассказал Лысенков, сообщает «Комсомольская правда».

Съемки «Вампиров средней полосы» стартовали в Смоленской области до начала пандемии коронавируса. Ефремова утвердили на главную роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Издание предполагает, что его место может занять Юрий Стоянов, который снялся в пилотном эпизоде.

Напомним, в понедельник, 8 июня, Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Ранее сообщалось, что в театре «Современник» прокомментировали ситуацию с Михаилом Ефремовым. В театре подчеркнули, что что Ефремов был и останется неотъемлемой частью театра.