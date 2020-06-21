Дело против Порошенко и митинги под окнами Зеленкского: чем запомнилась уходящая неделя на Украине

Под пение гимна и крики толпы экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский суд Киева. Ему должны были избрать меру пресечения по делу о превышении полномочий. Группа моральной поддержки бывшего лидера страны с нетерпением ждала его выхода. И вот он, не сходя со ступенек суда, внезапно заявил, что ему вменяют еще одно уголовное дело.

«За разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины», - объяснил сам Порошенко.

По данным СМИ, инициаторами возбуждения против Порошенко дела о разжигании межрелигиозной розни могли стать прихожане самозваного Киевского Патриархата и его бывший соратник в борьбе за автокефалию - раскольник Филарет. Так называемый патриарх мечтал возглавить новую украинскую церковь, но чуда не случилось. И тогда он ополчился на бывшего соратника. Украинский священник, отец Олег вспоминает, что конфликт между лже-патриархом и экс-президентом разгорелся почти сразу после получения томоса.

«Конечно же Филарет обижен на Порошенко - он надеялся что у него будут привилегии и он возглавит церковь, но Порошенко имел другие планы. Сам Филарет Денисенко понял что томос этот не настоящий и его церковь не получила независимость, так как все вопросы будут решаться Константинополем. Автокефалия не получена и начались столкновения», - прокомментировал протоиерей Олег Моряк.

Еще Порошенко подозревают в коррупции, в госизмене и в мародерстве на войне в Донбассе. Но все эти дела пока пылятся на полках генпрокуратуры Украины. А экс-президент своей риторики не меняет. Все преследования по его версии - это исключительно политические репрессии и месть со стороны Владимира Зеленского.

Избрание меры пресечения суд назначил на 1 июля. Порошенко спешно покинул здание суда, но сторонники его не разошлись. Дружными рядами митингующие отправились под окна офиса нынешнего главного обидчика своего лидера - президента Зеленского. В качестве устрашения впереди колонны понесли автомобильную покрышку - как вечный символ украинского Майдана.

Впрочем, площадь под окнами офиса президента на этой неделе не пустовала и пользовалась бешеной популярностью среди желающих выразить протест. По ночам здесь жгли файеры радикалы из группы поддержки Сергея Стерненко - бывшего лидера одесского подразделения «Правого сектора»*. Его подозревают в убийстве. Но даже такую откровенную уголовщину нацики пытаются выдать за репрессии и политическое преследование.

Появились на Банковой и новые лица. Сторонники журналиста и блогера Анатолия Шария пришли под окна офиса Зеленского с главным вопросом о сроках выполнения президентом предвыборных обещаний. Ведь именно им люди поверили год назад.

Опытные уличные провокаторы закидывали мирный митинг камнями, яйцами, бутылками. Распыляли слезоточивый газ. Но и среди сторонников Шария оказались крепкие парни, готовые постоять за себя. И к такому повороту привыкшие к безнаказанности радикальные молодчики были явно не готовы.

Получив отпор на улицах Киева националисты решили бить исподтишка. Дождались вечера, чтобы в метро напасть со спины на идущих с митинга активистов.

А Владимир Зеленский, под чьими окнами всю неделю бушевали протесты, сейчас находится на самоизоляции и к митингующим не вышел. Хотя не мог не видеть и не слышать происходящего: в окнах офиса то и дело мелькали его помощники с телефонами. Хотя ответить собравшимся он мог и не нарушая карантин - в своей излюбленной манере, записав видеообращение. Но президент упорно хранит молчание.

Похоже, Зеленский верен своей излюбленной тактике - отмолчаться и спрятаться. Только вот вряд ли получится прикрываться карантином вечно. А судя по накалу страстей этой недели, украинское лето 2020 года может стать для действующего президента невыносимо жарким. Ведь Зеленский, несмотря на все старания, так и не стал своим для националистов, а чем дальше тем больше разочаровывает и тех, кто год назад в него так поверил.

*«Правый сектор» - террористическая организация, запрещена в РФ