На Бали погибла 18-летняя российская блогер-миллионник

Российская блогер-миллионер Настя Тропицель погибла в результате ДТП на Бали. Об этом на странице девушки в Instagram написала ее мать.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — сообщила женщина.

Пользователи в комментариях под печальным постом сообщают, что девушка разбилась на Бали (Индонезия) в дорожно-транспортном происшествии на мотоцикле в воскресенье, 21 июня. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал.

На аккаунт 18-летней девушки подписаны более миллиона пользователей. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. «Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — говорится в сообщении.

Под постом фанаты, друзья и родные девушки выражают свои соболезнования и отмечают, что Анастасия умела вдохновлять других и была жизнерадостным человеком.