Маленькая вакцина большой надежды: как в России проходят испытания препарата от коронавируса

В строго определенное время автомобиль скорой медицинской помощи доставил в филиал госпиталя Бурденко контейнер с замороженными образцами отечественной экспериментальной вакцины от новой коронавирусной инфекции. Препарат уже прошел доклинические испытание на мышах и обезьянах, и пришло время клинических испытаний на организме человека.

Маленький флакон - большая надежда российских ученых остановить пандемию смертельного вируса. После серьезной, тщательной подготовки отечественную вакцину от новой коронавирусной инфекции впервые испытывают на организме человека.

Первая группа добровольцев, чтобы не занести вирус из внешней среды, прошла 14-дневную изоляцию. Все это время за их состоянием внимательно наблюдали медики.

Настал очень ответственный и волнительный момент и для добровольцев и для медиков. Вакцину внутримышечно ввели участникам исследования и с этого момента началась проверка препарата на безопасность и переносимость его компонентов.

В первой группе добровольцев - 18 человек. Все они военные контрактники. Из разных концов страны. Участие в испытаниях считают своим воинским долгом и безумно хотят, чтобы вся эта история с пандемией закончилась как можно скорее.

«Стандартная ситуация, помогаем чем можем. Просили добровольцев - почему бы не помочь. Все отлично, обычный укол, ни боли, ничего не чувствую. Я ничего в этом такого героического не вижу», - рассказал о впечатлениях один из добровольцев по имени Кирилл.

Ранним утром, перед тем как отправиться на вакцинацию, первая группа добровольцев, в полном составе прошла медицинскую комиссию: давление, анализ крови, кардиограмма. Только те, кто подошел по всем медицинским параметрам, отправились на введение вакцины.

Еще один участник эксперимента - Артем - уже имеет подобный опыт. Несколько лет назад, когда начались испытания вакцины от лихорадки Эбола, он, как и сейчас, записался добровольцем и сделал инъекцию.

«Мы ужинали с супругой, и я ей сказал, что хочу принять участие в этом испытании. Супруга была против, но я это все ей объяснил, что все это безопасно. Спустя сутки она подумала и дала свой ответ, положительный», - вспоминает он.

В процедурной, где медики вводят экспериментальную вакцину, есть все необходимое оборудование не только для вакцинации, но и для полного контроля состояния добровольцев в первые минуты после введения препарата.

Состояние добровольцев вообще теперь главное, к чему приковано внимание медицинского персонала. Первый осмотр - через полчаса после инъекции, затем через два, шесть, двенадцать часов. И так круглые сутки.

«После введения вакцины от коронавируса все добровольцы, принимающие участие в эксперименте, находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко. Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено», - объяснил врач реаниматолог-анестезиолог Олег Чихляев.

Уже несколько дней ученые и медики наблюдают за тем как, компоненты вакцины ведут себя в организме человека. И все это время, не отходя от экранов телевизоров, не выпуская из рук мобильные телефоны, родственники добровольцев буквально не находят себе места, изредка общаясь с ними по видеосвязи.

Медики просят участников эксперимента подробно рассказывать о любых изменениях самочувствия. Абсолютно все: повышение температуры, головная боль или озноб - все фиксируется, чтобы в последствии видеть полную картину происходящего.

Ученые уверены в эффективности и безопасности отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции. Так быстро начать клинические испытания вакцины, говорит директор научно исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, помогла уже существующая технологическая платформа, которая успешно использовалась еще при создании вакцины от лихорадки Эбола.

«Используя эту платформу НИЦ Гамалеи совместно с Минобороны России, в первую очередь 48 ЦНИИ, удалось за достаточно короткое время пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания. Этого удалось добиться за счет того, что до этого были разработаны несколько вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола, которые создавались совместно с 48 ЦНИИ, Военно-медицинской академией им. Кирова и Главным военным клиническим госпиталем им. академика Н.Н. Бурденко», - объяснил Гинцбург.

Уже первые результаты наблюдения за участниками эксперимента говорят о том, что ученые не ошиблись. Состояние здоровья добровольцев после введения вакцины, вот уже несколько дней нормальное. Дальше предстоят испытания вакцины уже непосредственно на иммуногенность. То есть на способность вырабатывать антитела - иммунитет к новой коронавирусной инфекции.