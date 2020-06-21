В Москве зажгли «Свечу памяти» в преддверии Дня памяти и скорби

В московском Богоявленском соборе в Елохове накануне Дня памяти и скорби совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли «Свечу памяти».

«Мы отдали дань памяти людям, погибшим на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Совершили панихиду (ее возглавил настоятель собора епископ Павлово-Посадский Фома), зажгли свечу - от нее потом зажгут и другие», - отметил клирик собора иерей Виктор Ленок.

Акция зажжения свечи впервые была проведена в Елоховском соборе более 10 лет назад и приняла всероссийский масштаб.

После Богоявленского собора свечу доставят в Московскую соборную мечеть и Мемориальную синагогу на Поклонной горе, где также совершат молитвы о павших воинах.

Ранее сообщалось, что в историческом парке Кронштадта высадят 150 деревьев в честь героев ВОВ. Ивы, яблони и сосны высадят в одной из символичных зон музейно-исторического парка, которую будет окружать Маяк памяти.