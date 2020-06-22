Пиманов рассказал об удивительном случае на съемках фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин», посвященного 75-летию товарищеского турне футбольного клуба «Динамо» в Великобритании, Алексей Пиманов, в студии программы «Фетисов» рассказал об удивительном совпадении, которое произошло во время выбора локации для съемки сцены для его фильма.

«Мы снимали в Петербурге, долго искали завод, на котором мы можем снимать часть стадиона. Мы должны были декорировать его, пригнать туда массовки почти 5000 человек. И вот мы уже приехали в Сестрорецк, снимаемся там на заброшенном заводе. Снимаем, снимаем, и вдруг, я говорю группе: "Пойду к главному зданию, там остались мемориальные доски, что это за завод". И ты не представляешь - это оказался завод, на котором выросли Володя и Сева (члены футбольной команды "Динамо" - прим.ред). Они там играли в футбол, они там поднимались, там играли в хоккей с мячом, там работал главным инженером их отец. И я возвращаюсь к группе и говорю: "Вот из всех заводов, которые были в стране, мы, почему-то, не зная, что это то самое место, выбрали именно это место". Вот сверху кино Бог снимает, поэтому они за нами смотрели все», - рассказал режиссер в интервью Вячеславу Фетисову.

Напомним, что фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» начали снимать в 2019 году. Сюжет ленты повествует об игре московского «Динамо» в Великобритании в ноябре 1945 года.