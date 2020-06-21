Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гражданская война или цветная революция: как США почти месяц переживают гибель Джорджа Флойда

Анна Козлова
Виктория Ивашечкина
18:48 21.06.2020
На этой неделе президент бунтующей страны подписал указ о реформе полиции.
Гражданская война или цветная революция: как США почти месяц переживают гибель Джорджа Флойда
© Фото: Kristin Callahan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вот уже почти месяц в США продолжаются протесты из-за смерти Джорджа Флойда. Применивший силу полицейский ждет приговора - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Но протестующие настаивают - полицию в США надо если не распустить, то менять радикально.

На этой неделе президент полыхающей страны Дональд Трамп пообещал, что органы правопорядка ждут серьезные изменения и спустя несколько дней подписал указ о реформе полиции.

Трансляцию церемонии из розового сада Белого дома вели крупнейшие телеканалы США. Но внимательные зрители сразу же заметили: во время подписания документа Трампа окружали полицейские, и лишь один из них - афроамериканец.

При этом, как оказалось, что ничего революционного в реформе нет. Но теперь полиции запрещено применять удушающие приемы, в работе с бездомными и психически-больными людьми силовикам им будут помогать соцработники, и выделят финансирование на обучение стражей правопорядка практике мирного разрешения конфликтов.

«Сегодня речь идет о здравом смысле и борьбе за дело, за которое мы редко получаем шанс бороться. Мы должны найти общий язык. Я категорически против радикальных и опасных предложений по роспуску полицейских управлений», - выразил свое мнение Трамп во время подписания документа.

При этом политик напомнил, что все американцы знают правду о том. что без полиции будет полный хаос, а без закона - анархия.

Но даже если американцы правду и знают - признавать ее хотят далеко не все. Всего в паре кварталов от Белого дома - выведенный громадными желтыми буквами лозунг - «Урезать финансирование полиции!». В последние недели эти слова стали главным требованием протестующих по всей Америке.

В стране возникла настоящая чрезвычайна ситуация. Ни дня без погромов, ни единого города, без плакатов «Блэк Лайвз Меттер», ни одного новостного выпуска без обсуждения прав чернокожих.

И если еще полгода назад разговоры про гражданскую войну в Америке вызывали явный скепсис, мол где-где, а уж там цветная революция не возможна, уж слишком все стабильно - то сейчас внутренний раскол там приобретает какой- то совершенно отчаянный вид.

И уже не очень понятно как из всего этого выбираться. Подписанный Трампом указ вызывает спорные вопросы. Документом политик попытался хоть как-то усмирить протестующих – но на жесткие меры по подавлению беспорядков – не идет. И тем самым наступает на хорошо знакомые нам украинские грабли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.06.2020, 22:08
ВОЗ: число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,5 миллионов
Дата20.06.2020, 16:58
«Белый лебедь» над Москвой: кадры пролета Ту-160 в рамках генеральной репетиции Парада Победы
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:54 В стране и мире
На Бали погибла 18-летняя российская блогер-миллионник
19:24 В стране и мире
В Москве зажгли «Свечу памяти» в преддверии Дня памяти и скорби
18:50 В стране и мире
статья
Маленькая вакцина большой надежды: как в России проходят испытания препарата от коронавируса
18:48 В стране и мире
Гражданская война или цветная революция: как США почти месяц переживают гибель Джорджа Флойда
17:54 В стране и мире
В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Врач назвал способ меньше есть
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.