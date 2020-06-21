Гражданская война или цветная революция: как США почти месяц переживают гибель Джорджа Флойда

Вот уже почти месяц в США продолжаются протесты из-за смерти Джорджа Флойда. Применивший силу полицейский ждет приговора - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Но протестующие настаивают - полицию в США надо если не распустить, то менять радикально.

На этой неделе президент полыхающей страны Дональд Трамп пообещал, что органы правопорядка ждут серьезные изменения и спустя несколько дней подписал указ о реформе полиции.

Трансляцию церемонии из розового сада Белого дома вели крупнейшие телеканалы США. Но внимательные зрители сразу же заметили: во время подписания документа Трампа окружали полицейские, и лишь один из них - афроамериканец.

При этом, как оказалось, что ничего революционного в реформе нет. Но теперь полиции запрещено применять удушающие приемы, в работе с бездомными и психически-больными людьми силовикам им будут помогать соцработники, и выделят финансирование на обучение стражей правопорядка практике мирного разрешения конфликтов.

«Сегодня речь идет о здравом смысле и борьбе за дело, за которое мы редко получаем шанс бороться. Мы должны найти общий язык. Я категорически против радикальных и опасных предложений по роспуску полицейских управлений», - выразил свое мнение Трамп во время подписания документа.

При этом политик напомнил, что все американцы знают правду о том. что без полиции будет полный хаос, а без закона - анархия.

Но даже если американцы правду и знают - признавать ее хотят далеко не все. Всего в паре кварталов от Белого дома - выведенный громадными желтыми буквами лозунг - «Урезать финансирование полиции!». В последние недели эти слова стали главным требованием протестующих по всей Америке.

В стране возникла настоящая чрезвычайна ситуация. Ни дня без погромов, ни единого города, без плакатов «Блэк Лайвз Меттер», ни одного новостного выпуска без обсуждения прав чернокожих.

И если еще полгода назад разговоры про гражданскую войну в Америке вызывали явный скепсис, мол где-где, а уж там цветная революция не возможна, уж слишком все стабильно - то сейчас внутренний раскол там приобретает какой- то совершенно отчаянный вид.

И уже не очень понятно как из всего этого выбираться. Подписанный Трампом указ вызывает спорные вопросы. Документом политик попытался хоть как-то усмирить протестующих – но на жесткие меры по подавлению беспорядков – не идет. И тем самым наступает на хорошо знакомые нам украинские грабли.