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«Сокрушили английский футбол»: Лановой рассказал, почему он стал фанатом московского «Динамо»

Владимир Расходчиков
02:55 22.06.2020
Народный артист СССР Василий Лановой рассказал о своем любимом футбольном клубе и как он стал свидетелем триумфа советской сборной в 1945 году в Англии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kino-teatr.ru

В ходе обсуждения фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», посвященного 75-летию товарищеского турне футбольного клуба «Динамо» в Великобритании, в беседе с Вячеславом Фетисовым народный артист СССР Василий Лановой заявил, что московское «Динамо» - его самая любимая команда, а также поделился своими воспоминаниями о той исторической серии побед советской сборной в Англии.

«Для меня это было одно из самых сильнейших потрясений в моей жизни. Я наблюдал это, радовался победе, ну как и каждый ребенок радуется. Этот футбольный матч состоялся в ноябре 1945 года, и нам все время говорили, что англичане - футболисты №1. И тут вдруг наше московское "Динамо" произвело такое впечатление, так сокрушило английский футбол, что для меня это осталось на всю жизнь. И потом всю свою жизнь я болел за московское "Динамо", и как меня ни пытались переманить на другие команды, я никогда не мог забыть этого чуда, которое мы наблюдали из Лондона. Наши футболисты потрясающим мужеством доказали, кто главный в футбольном мастерстве. Это осталось у меня на всю жизнь», - признался актер.

Напомним, что фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» начали снимать в 2019 году, в своей картине Алексей Пиманов расскажет об одном из событий в истории отечественного футбола - игре московского «Динамо» в Великобритании в ноябре 1945 года.

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