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В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

Виктория Ивашечкина
17:54 21.06.2020
Политик умер 18 июня в Санкт-Петербурге, ранее у него был подтвержден коронавирус.
В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым
© Фото: mihail_ignatiev_chuvashiya, Instagram

В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым. Об этом сообщила пресс-служба руководства республики.

Церемония прощания с политиком прошла в ледовом дворце в Чебоксарах.

Напомним, Михаил Игнатьев умер в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербурге от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Ранее у него был подтвержден коронавирус, а также установлена двусторонняя пневмония.

«Безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил — это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких» - подчеркнул первый президент Чувашии Николай Федоров, говорится на сайте республики.

Ранее сообщалось, что в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Чувашии. 

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