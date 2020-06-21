В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым. Об этом сообщила пресс-служба руководства республики.

Церемония прощания с политиком прошла в ледовом дворце в Чебоксарах.

Напомним, Михаил Игнатьев умер в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербурге от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Ранее у него был подтвержден коронавирус, а также установлена двусторонняя пневмония.

«Безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил — это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких» - подчеркнул первый президент Чувашии Николай Федоров, говорится на сайте республики.

Ранее сообщалось, что в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью экс-главы Чувашии.