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Грохот автоматов и настоящий жар сражения: в Севастополе прошла реконструкция битвы за Михайловскую батарею

Виктория Косогляденко
Роман Захаров
17:04 21.06.2020
Зрители также смогли увидеть показательное наступление подразделения современной морской пехоты с демонстрацией приемов рукопашного боя.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Севастополе в Военно-историческом музее фортификационных сооружений (Михайловская батарея) прошла военно-патриотическая акция «Под знаменем Победы», в рамках которой, в том числе, была произведена реконструкции боя частей 2-й гвардейской армии за взятие Михайловской батареи.

Мероприятие проводилось в период с 11.00 до 11.30 по местному времени и было посвящено сражению за взятие Михайловской батареи, произошедшему 8 мая 1944 года.

Зрители также смогли увидеть показательное наступление подразделения современной морской пехоты с демонстрацией приемов рукопашного боя, праздничный концерт оркестра Росгвардии и Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Была продемонстрирована современная военная техника и военная техника  времен Великой Отечественной войны. Кроме того, желающие смогли ознакомиться с экспонатами музейного комплекса «Михайловская батарея».

В завершении акции собравшихся угостили кашей из полевой кухни.

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