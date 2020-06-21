Все о современной генетике: президент Курчатовского института рассказал, почему именно сейчас возник интерес к этой науке

Вопросов о распространении коронавируса по-прежнему очень много. Помочь понять его природу и то почему одни болеют в тяжелой форме, а другие вирус вообще не замечают, поможет новая «Национальная база генетической информации», создать которую в начале июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Курчатовскому институту.

«Возникает принципиально новый вид опасности, он создан давно но сегодня в связи с развитием генетики эта опасность становится значительно более серьезной, глубокой. В отличие от бомбы, которую сделать никто не может и легко контролировать все ядерное оружие, это можно, грубо говоря, в пробирке в гараже, в доме сделать и не надо ни подводной лодки ничего, пришли и вылили это либо распылили», - объяснил «Звезде» президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Глава этого научного центра также рассказал, почему именно сейчас возник такой интерес к генетике. Ответил на вопрос, почему не надо бояться сбора биоматериала. Сообщил, когда появятся генетические паспорта и поделился другой интересной информацией.

Полное интервью с Михаилом Ковальчуком смотрите в программе «Главное» с Ольгой Беловой.