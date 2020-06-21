Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Сегодня во многих странах мира можно было видеть кольцеобразное солнечное затмение. Снимками красивого явления активно делятся очевидцы в социальных сетях.

Жители РФ смогли увидеть затмение лишь частично: лучше всего его было видно в южной части Алтайского края.

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В прошлый раз такое явление наблюдали 10 июня 2002 года, а следующее, согласно прогнозам специалистов, случится 13 июля 2037.

Кстати, как утверждает научный директор Московского планетария Фаина Рублева, полное затмение солнца жители Москвы смогут увидеть только в 2126 году.

Солнечные затмения происходят тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем. Затмение, при котором земную поверхность пересекает лишь полутень естественного спутника планеты, называется частным.