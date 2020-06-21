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Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте скончался

Роман Захаров
16:49 21.06.2020
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте скончался
© Фото: РИА Новости

Мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, скончался. Об этом сообщила  представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», - сказала она.

Пятнадцатого июня на Ленинском проспекте сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов проходящий мимо мужчина открыл по стражам порядка стрельбу. Полицейские смогли обезвредить нападавшего, применив табельное оружие, после чего злоумышленник был доставлен в больницу.

При обыске на съемной квартире у стрелка нашли экстремистские материалы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). 

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