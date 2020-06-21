«Россия не приобретала Крым»: Путин рассказал о демократическом присоединении Крыма

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ «не приобретала Крым», войти в состав страны стало демократическим выбором населения полуострова.

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», - сказал он.

Владимир Путин отметил, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что «это высшая степень проявления демократии».

«А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», - добавил президент в эфире телеканала «Россия-1».

При этом Путин рассказал, что у России нет разногласий с народом Украины. Трения возникли лишь с властной верхушкой страны.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», - заключил российский лидер.

Ранее сообщалось, что представители Украины проигнорировали заседание Совбеза ООН по Крыму. На встрече крымчане рассказали о причинах воссоединения с Россией и нынешней жизни на полуострове.