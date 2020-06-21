Работодателей оштрафуют, если они откажутся оплатить выходной 1 июля сотруднику

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что отказ оплатить выходной 1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет нарушением закона со стороны работодателя. Данное решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию.

«Если работодатель откажется оплачивать, то нарушит закон. Это точно будет предано огласке. Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права», - отметил Крашенников, пишет «Российская газета».

Он объяснил, что такие ситуации вряд ли возможны, но если и будут — «к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной» подключатся прокуратура и трудовые инспекции.

Ранее сообщалось о том, что Роструд сообщил о двойной оплате тем, кто будет работать в день голосования по поправкам в Конституцию.