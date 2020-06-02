Власти Москвы выделят почти 290 миллионов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Предприятия малого и среднего бизнеса Москвы получат 288 миллионов рублей субсидий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра.

«Были одобрены 174 заявки. В связи с высоким спросом на получение финансовой помощи от города планируется запуск нового этапа приема документов по всем востребованным видам поддержки», - сказал глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что только за последнюю неделю было одобрено более 40 заявок. Наибольшее число обращений относится к субсидиям для франчайзи. Пятнадцать компаний, которые работают по договорам франшизы, получат почти 13 миллионов рублей. При этом претендовать на такую поддержку смогут только те предприятия, договоры которых зарегистрированы в Роспатенте не ранее чем за пять лет до подачи заявления.

На сайте мэра сообщается, что данному виду бизнеса возместят до миллиона рублей: это проценты по кредитам, затраты на лизинг и приобретение оборудования за свой счет, выплаты вознаграждений правообладателю и траты на коммунальные услуги.

Еще 10 компаний смогут получить экспортные гранты.

«Их общая сумма составит 40,2 миллиона рублей. Этот вид поддержки столичных экспортеров был утвержден в конце марта. Его размер равен 10 процентам от выручки по выполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом», - говорится на сайте.

Всего правительство Москвы в настоящее время утвердило 13 видов субсидий. Первый этап подачи заявок по предоставлению финансовой поддержки завершился 1 июня.