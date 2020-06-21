В Скотленд-Ярде заявили, что нападение в Рединге никак не связано с акцией Black lives matter

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что нападение на людей, произошедшее накануне в Рединге, никак не связано с проходившей в городе акцией сторонников движения Black Lives Matter. Об этом Басу заявил в воскресенье на пресс-конференции.



«Мы уверены, что инцидент никак не связан с протестной акцией Black Lives Matter, мирно прошедшей днем в субботу и завершившейся за несколько часов до происшествия», - сообщили в Скотленд-Ярде. На данный момент устанавливаются мотивы напавшего на людей.

Нил Басу подтвердил, что нападение на людей, отдыхавших в парке Форбери-гарденс в центре Рединга, расценивается как теракт, в ходе которого трое человек погибли и еще несколько получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы, пишет ТАСС.

Также Басу сообщил, что нападавший был одиночкой и у полиции нет никаких причин считать, что у него могли быть сообщники, по-прежнему представляющие угрозу.

Ранее сообщалось, что массовая атака с ножом в британском Рединге является терактом. После происшествия территорию парка оцепили, местные власти обратились к жителям и туристам с просьбой не покидать своих домов.