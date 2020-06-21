В Госдуме рассказали о порядке объявления 31 декабря выходным днем

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев рассказал, что решение объявить 31 декабря в этом году выходным днем может быть принято кабмином по согласованию с Российской трехсторонней комиссией. Это произойдет в том случае, если большинство граждан захотят этого.

Напомним, ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил следующий вариант новогодних каникул в 2021 году: не нужно сокращать количество праздничных дней, 31 декабря следует сделать выходным и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. При этом, остальные дни, по задумке политика, необходимо добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

«Каждый год стороны могут принять такое решение, поскольку есть два выходных дня, которые они имеют право присоединить к любому празднику», - уточнил Исаев.

Он также напомнил, что около шести лет назад была принята поправка, в соответствии с которой правила переноса выходных дней, которые совпадают с праздничными, в новогодние праздники не действуют.

Ранее сообщалось, что комитеты СФ не поддержали идею сокращения новогодних праздников. Уточнялось, что это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии.