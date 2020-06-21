Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры

Российский и советский актер, продюсер Федор Добронравов объяснил, почему принял решение уйти из театра Сатиры. Звезда напомнил, что отыграл там 16 лет.

«Просто устал. Я и Александру Анатольевичу так сказал», - отметил Добронравов, говоря об актере Александре Ширвиндте.

При этом звезда подчеркнул, что ни с кем в театре не ссорился и будет играть в спектакле «Где мы?» с участием Ширвиндта и актера Александра Олешко столько, «сколько будет играть Александр Анатольевич».

«Я остался на разовых», — объяснил актер в беседе с «Московским комсомольцем».

Также Добронравов поделился, что у него есть «определенные планы». Более того, он ждет возобновление съемок сериала «Сваты».

«Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовится. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год», — пояснил актер.

Напомним, ранее стало известно о том, что актер Федор Добронравов принял решение покинуть театр Сатиры, в котором играл с 2003 года.