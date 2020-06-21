«Сад памяти»: в историческом парке Кронштадта высадят 150 деревьев в честь героев ВОВ

Кронштадт принимает участие во Всероссийской акции «Сад памяти». В память о всех погибших во время Великой Отечественной войны волонтеры, среди которых военные, гражданские медики и медийные лица, высадят 27 миллионов деревьев по всей России.

Основу сада в Кронштадте составляют 100 ив, 20 яблонь и 30 сосен. Сажать деревья будут в одной из символичных зон музейно-исторического парка. Первая его очередь откроется 26 июля 2020 года.

«Это первая очередь проекта «Остров фортов», который из себя представляет 100 гектаров, порядка 350 тысяч кв.м. застройки и 32 объекта, которые помогут Кронштадту развиваться именно в культурно-исторической плоскости. Мы просто обязаны работать над тем, чтобы создать всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы люди которые сюда приезжают ознакомиться с историей русского флота, чувствовали себя комфортно, удобно и для них это была увлекательная, захватывающая поездка», - рассказала член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

«Сад памяти» будет окружать Маяк памяти. Это мемориальный объект, который содержит информацию о 200 выдающихся именах героев российского военно-морского флота с начала XVII века до современности.

Также, как говорят организаторы, проведение акции по высадке деревьев в Кронштадте 21 июня, то есть в День медицинского работника, имеет дополнительный символический смысл, ведь те испытания, которые выпали на долю человечества в 2020 году, в очередной раз напомнили о ежедневном трудовом подвиге врачей и их неоценимой роли в жизни общества.

Напомним, что проект «Остров фортов» реализуется по инициативе Владимира Путина. Его цель - развитие Кронштадта в качестве города-музея.