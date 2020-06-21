Путин заявил, что чиновники не должны «выпячивать» свое благосостояние

Чиновники, которые призваны служить людям, не должны «выпячивать напоказ» свое благосостояние. Такое мнение высказал Владимир Путин, ответив, что это неприлично, учитывая сколько граждан России живут в очень скромных условиях.

«Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», - сказал сказал президент в интервью телеканала «Россия 1».

Глава государства отметил, что показной аскетизм не может быть примером для подражания. Глава государства добавил, что если человек приходит на государственную службу, то для того, чтобы служить.

«А что такое государство - это люди прежде всего», - сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что нет ничего важнее работы с людьми. Президент также прокомментировал возможность баллотироваться на новый президентский срок в случае, если россияне одобрят поправки к Конституции.