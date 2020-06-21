СМИ: массовая атака с ножом в британском Рединге является терактом





нИнцидент с нападением на прохожих в парке британского города Рединг признали терактом. Об этом сообщает телеканала Sky News со ссылкой на полицейские источники.

Ранее The Daily Telegraph написала о том, что в результате жестокой резни три человека погибли, еще двое находятся в критическом состоянии и за их жизни борются врачи. Официальной информации о точном количестве погибших и пострадавших пока не поступало.

Полицейские смогли задержать предполагаемого подозреваемого, его личность и то, был ли у него при себе нож или другое холодное оружие, не раскрываются.

На месте трагедии продолжают работать следователи и судмедэксперты. Территория парка оцеплена, местные власти обратились к жителям и туристам с просьбой не покидать своих домов. В небе над городом кружит вертолет.