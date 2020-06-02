Совфед одобрил закон о создании единого регистра со сведениями о населении России

Совет Федерации РФ одобрил закон о создании единого федерального информационного регистра, который будет содержать в себе сведения о населении России.

В данный список будут включать базовые данные, то есть имя, фамилию, отчество (при наличии), дату и место рождения и смерти, пол (если он будет изменен - другой пол), реквизиты ЗАГС, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные сведения о физическом лице: семейное положение, родственные связи.

Формировать регистр будут на основе сведений о россиянах, иностранных гражданах и других лицах, которые содержатся в государственных и муниципальных ресурсах органов госвласти и местного самоуправления.

Кроме того, отмечается, что данные из регистра могут быть изменены по обращению гражданина или его законного представителя.

Вести данный список будет Федеральная налоговая служба. Ранее в ФНС отмечали, что принятие этого закона позволит прогнозировать развитие того или иного региона России.