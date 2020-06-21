Мишустин постановил распределить более 11 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях страны в 2020 году. Документ опубликован на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемые особенности порядка и критериев распределения организациям, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2020 году», - сказано в постановлении.

Глава правительства отметил, что приоритет будет отдаваться региональным вузам, которые находятся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

С инициативой увеличить число бюджетных мест в вузах выступил Владимир Путин. Президент РФ объяснил, что в ближайшие годы будет расти количество выпускников школ, поэтому важно сохранить справедливую доступность бесплатного очного высшего образования.