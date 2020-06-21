Путин прокомментировал возможность баллотироваться на пост президента в случае принятия поправок к Конституции

Владимир Путин прокомментировал возможность баллотироваться на новый президентский срок в случае, если граждане России одобрят поправки к Конституции.

«Я не исключаю такой возможности, если это возникнет в Конституции - возможность баллотироваться. Посмотрим, там видно будет», - сказал президент в интервью в фильме телеканала «Россия-1».

При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.

Также Путин сообщил, что политическая система РФ должна иметь много точек опоры, а поправки к Конституции должны этому способствовать. Глава государства отметил, что жизнь поменялась и требует определенной реакции. Президент считает, что отразить запросы населения в Основном законе - чрезвычайно важная вещь.