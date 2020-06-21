Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ», - говорится в пояснительной записке.

Если владельцы транспортных средств переоборудуют автомобиль на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, то в 2020 году максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на коэффициент 2, отмечается в документе.

Принятое решение позволит увеличить в 2020 году нормативы субсидирования с действующих 30% до 60% от общей стоимости работ. Предполагается, что также будет простимулирован перевод транспорта с бензина на газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Увеличить субсидирование из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо вдвое, в качестве антикризисной меры предложил министр энергетики России Александр Новак.

На первом этапе в программу по переходу на газ вошли 27 российских регионов. По мнению Новака, увеличение субсидирования позволит в 2020 году перевести на газомоторное топливо до 10-12 тысяч автомобилей.