Путин рассказал, что почти всегда ночует в Кремле

Владимир Путин довольно поздно заканчивает работать и поэтому почти всегда ночует в Кремле. Такими подробностями президент поделился в ходе интервью на телеканале «Россия-1».

Кроме того, он показал свой второй кабинет, в котором обычно работает с документами.

«Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь в основном с документами работаю. Потому что я иногда заканчиваю достаточно поздно, в половине второго - два ночи», - сказал глава государства.

Также президент сообщил, что редко видится с внуками. А интеллектуальную «разгрузку» президенту дает спорт.