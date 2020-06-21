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Психолог дала советы метеозависимым и впечатлительным людям, как пережить затмение

Тамара Астапенкова
13:05 21.06.2020
Наталья Толстая посоветовала в этот день слушать релаксирующую музыку, читать книги, отдыхать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: A Owen, Pixabay

В день солнечного затмения стоит ограничить употребление жирного, отказаться от алкоголя, сократить физические нагрузки. Желательно этот день провести в глубокой концентрации на том, чего человек ожидает в будущем. Об этом рассказала «Звезде» психолог, психоаналитик, кандидат медицинских наук Наталья Толстая.

Она отметила, что многие люди не замечают никакого влияния, но метеозависимые и впечатлительные люди отмечают в этот день большую концентрацию агрессии или депрессивное состояние.

В эти моменты люди могут загнать себя в состояние еще большей злости, недовольства жизнью, добавила эксперт. Или наоборот, в этот день можно заставить себя написать хорошие бизнес-планы, попробовать примириться со всеми партнерами. Это время, когда родственники могут друг друга простить, добавила Толстая.

«Солнечное затмение – как время обнуления, если правильно себя настроить. Пока будут идти секунды темноты, то нужно сказать себе, что как только появится свет, то начнется новая жизнь», - объяснила психолог.

Она посоветовала в этот день слушать релаксирующую музыку, найти удобное и комфортное место. В этот день легче всего начать избавляться от какой-нибудь вредной привычки, считает Толстая.

«В день затмения к метеозависимым и впечатлительным приходит бессонница. Значит надо отказаться от кофе и чая, нужно пить теплое молоко. Тем кто любит спорт, рекомендую отказаться от физических нагрузок. В дни солнечного затмения нужно постараться не заставлять сердце биться в неестественном ритме», - рассказала Толстая.

По словам психолога, при возникновении агрессии лучше пить чай с мятой или мелиссой, молоко с медом. Можно зажечь ароматическую палочку, почитать любимую книгу, посмотреть альбом с фотографиями. Она отметила, что не стоит принимать ванну в затмение, но можно сделать маску на лицо и просто отдохнуть.

Все специалисты и физиологи, психотерапевты и астрологи говорят о том, что как бы не было интересно посмотреть на затмение - лучше оставаться в помещении, добавила Толстая.

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