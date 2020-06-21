Астраханка, подозреваемая в убийстве сына, заключена под стражу на 2 месяца

Жительнице Астрахани, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили СУ СК РФ по Астраханской области.

«По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.

Уточняется, что по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся другие следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы.

По данным следствия, 6 марта 2020 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновения ее сына, который якобы 4 марта ушел из дома в школу и не вернулся.

«19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома его старшего брата в Советском районе города Астрахани», - говорится в сообщении.

По версии следователей, 4 марта между матерью и сыном произошла ссора, в ходе которой 56-летняя астраханка ударила мальчика несколько раз гантелей, из-за чего ребенок умер.

«В ходе проверки показаний на месте подозреваемая сообщила о том, куда сбросила орудие преступления. В настоящее время на дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантеля, а также мобильный телефон потерпевшего», - уточнили в региональном СУ СК РФ.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемая в убийстве 12-летнего сына планировала выдвигаться на пост губернатора Астраханской области. Но однопартийцы высказались против ее кандидатуры.