Путин заявил, что политическая система страны должна иметь много точек опоры

Политическая система России должна иметь много точек опоры. В этом уверен Владимир Путин. Президент заявил, что поправки к Конституции должны этому способствовать.

«Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством. Именно поэтому, кстати говоря, я и предложил совсем недавно поправки в Конституцию: жизнь поменялась, она требует определенной реакции», - сказал глава государства в эфире телеканала «Россия-1».

Путин добавил, что в Основном законе можно сформулировать не все, но подумать о проблемах, которые волнуют население, и по возможности отразить их в Конституции - чрезвычайно важная вещь.